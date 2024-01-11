Женская сборная Украины определилась с составом на спринт в Рупольдинге
Первой побежит Юлия Джима
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
Завтра, 12 января, в немецком Рупольдинге женским спринтом продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону. Перед стартом соревнований старший тренер сборной Украины Николай Зоц анонсировал план подготовки и состав.
В первую группу биатлонисток попала Юлия Джима, которая начнет гонку восьмой. Следующими идут биатлонистки, которые будут выступать в третьей группе: Любовь Кипяченкова, Елена Городна, которые будут бежать 51-й номер и 57-й соответственно. Последней среди украинских биатлонисток гонку начнет Надежда Белкина (84-я).
Рупольдинг. Кубок мира. Спринт. Женщины (15:30)
8. Юлия Джима
51. Любовь Кипяченкова
57. Елена Городна
84. Надежда Белкина
А в итальянском Риднаун-валь-Риданна масс-стартами на 60 участников у мужчин и женщин продолжится пятый этап Кубка IBU.
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