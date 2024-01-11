Умеров: Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Министерство обороны заявило, что готово вносить новую редакцию законопроекта по усовершенствованию мобилизации.

Об этом написал министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали.

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Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас находится на фронте. Нужен как можно быстрее", - пишет министр.

Умеров подтвердил, что после регистрации законопроекта в парламенте команда Минобороны, главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала принимали участие в обсуждениях и закрытых совещаниях и объясняли необходимость этого решения.

По словам министра, в МОУ "услышали и учли все оговорки". Умеров приводит звучавшие месседжи, которые хотят заложить в новый закон, однако не конкретизирует, как это будет сделано.