Умеров: Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Очередной проект закона о мобилизации будет рассмотрен Верховной Радой
mil.gov.ua
Министерство обороны заявило, что готово вносить новую редакцию законопроекта по усовершенствованию мобилизации.
Об этом написал министр обороны Рустем Умеров в Facebook.
"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.
Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали.
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Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас находится на фронте. Нужен как можно быстрее", - пишет министр.
Умеров подтвердил, что после регистрации законопроекта в парламенте команда Минобороны, главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала принимали участие в обсуждениях и закрытых совещаниях и объясняли необходимость этого решения.
По словам министра, в МОУ "услышали и учли все оговорки". Умеров приводит звучавшие месседжи, которые хотят заложить в новый закон, однако не конкретизирует, как это будет сделано.
“Воинам нужно дать возможность отдохнуть. Это справедливо.
Освобожденным из плена нужно дать выбор или оставаться в армии. Те из них, кто выберет остаться, потребуют не менее нескольких месяцев отпуска. Это честно.
Срочников надо наконец-то отпустить домой. Это правильно
Сейчас критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций — политизируются и тормозятся. Это недопустимо во времена Великой войны", - написал Умеров.
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