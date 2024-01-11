Людмила Киченок и Елена Остапенко снялись с турнира накануне полуфинального матча турнира в Аделаиде

Людмила Киченок и Елена Остапенко не сыграют в Австралии. Украинско-латвийская пара досрочно завершила выступление на соревнованиях.

Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко сегодня должны были встретится с представительницами Франции Каролин Гарсией и Кристоной Младенович.

О причинах отказаться от дальнейшего участия на турнире пока неизвестно.