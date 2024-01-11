  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Людмила Киченок и Елена Остапенко снялись с турнира накануне полуфинального матча турнира в Аделаиде
В тренде

Людмила Киченок и Елена Остапенко снялись с турнира накануне полуфинального матча турнира в Аделаиде

Общие новости

Причина снятия неизвестна

Людмила Киченок и Елена Остапенко снялись с турнира накануне полуфинального матча турнира в Аделаиде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Людмила Киченок и Елена Остапенко не сыграют в Австралии. Украинско-латвийская пара досрочно завершила выступление на соревнованиях.

Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко сегодня должны были встретится с представительницами Франции Каролин Гарсией и Кристоной Младенович.

О причинах отказаться от дальнейшего участия на турнире пока неизвестно.

По теме
yellow-arrow
Женская сборная Украины определилась с составом на спринт в Рупольдинге
yellow-arrow
Пластун может сменить команду в Болгарии
yellow-arrow
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете в Рупольдинге, Украина - 18-я
Людмила Киченок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости