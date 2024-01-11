Людмила Киченок и Елена Остапенко снялись с турнира накануне полуфинального матча турнира в Аделаиде
Причина снятия неизвестна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Людмила Киченок и Елена Остапенко не сыграют в Австралии. Украинско-латвийская пара досрочно завершила выступление на соревнованиях.
Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко сегодня должны были встретится с представительницами Франции Каролин Гарсией и Кристоной Младенович.
О причинах отказаться от дальнейшего участия на турнире пока неизвестно.
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Источник:BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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