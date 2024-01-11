Шевченко планирует существенно сократить количество членов Исполкома УАФ, - СМИ
Новости о выборах президента УАФ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как уже сообщалось ранее, единственный кандидат на пост президента УАФ проведет ряд встреч с руководством областных ассоциаций футбола, Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги.
Этот предвыборный тур начнется 16 января во Львове, 17-18 января такие встречи состоятся в Киеве, 19-го – в Одессе и 21-го – в Харькове.
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При этом, как сообщает Sport.ua, ожидается, что когда Андрей Шевченко станет главой украинского футбола, в руководство УАФ также войдут два первых вице-президента, три вице-президента, генеральный секретарь, который будет отвечать за административную работу, и 18 членов Исполкома.
Для сравнения, в нынешнем составе Исполкома УАФ 43 функционера.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.
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