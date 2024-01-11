  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко планирует существенно сократить количество членов Исполкома УАФ, - СМИ
В тренде

Шевченко планирует существенно сократить количество членов Исполкома УАФ, - СМИ

Общие новости
Обновлено

Новости о выборах президента УАФ

Шевченко планирует существенно сократить количество членов Исполкома УАФ, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, единственный кандидат на пост президента УАФ проведет ряд встреч с руководством областных ассоциаций футбола, Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги.

Читайте такжеЕсть два кандидата. Шевченко выбирает генерального секретаря УАФ

Этот предвыборный тур начнется 16 января во Львове, 17-18 января такие встречи состоятся в Киеве, 19-го – в Одессе и 21-го – в Харькове.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При этом, как сообщает Sport.ua, ожидается, что когда Андрей Шевченко станет главой украинского футбола, в руководство УАФ также войдут два первых вице-президента, три вице-президента, генеральный секретарь, который будет отвечать за административную работу, и 18 членов Исполкома.

Для сравнения, в нынешнем составе Исполкома УАФ 43 функционера.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.

По теме
yellow-arrow
Умеров: Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
yellow-arrow
Прометей обыграл Ле-Канне в Лиги чемпионов-2024
yellow-arrow
Людмила Киченок и Елена Остапенко снялись с турнира накануне полуфинального матча турнира в Аделаиде
Андрей Шевченко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости