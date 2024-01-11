Украина получила предварительные доказательства того, что Россия использует ракеты Северной Кореи
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин
Украинские следователи получили первые предварительные доказательства того, что Россия могла использовать ракеты производства КНДР при обстреле Харькова 2 января.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире "Единых новостей".
"О Северной Корее: на днях мы получили первые доказательства возможного использования вооруженными силами РФ ракет изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета – ракета малой дальности, разработанная Северной Кореей.
К аналогичным выводам пришли и наши военные эксперты из нашей межведомственной рабочей группы при ОГП, которые также были на месте и производили предварительный обзор и анализ частей ракеты", - сказал Костин.
По словам Костина, сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт. Также прокуроры работают с другими обломками ракет на местах недавних атак Харьковщины и Одесщины.
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