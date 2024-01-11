Андрей Джелеп принес сборной Украины серебро на международном турнире по борьбе

Сборная Украины завоевала первую медаль на турнире по борьбе Zagreb Open.

Напомним, что соревнования проходят в Хорватии.

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Украинский борец вольного стиля Андрей Джелеп получил серебро в весовой категории до 61 кг.

23-летний спортсмен успешно одолел Даниэля Попова из Израиля (8:2) и Нураддина Новрузова из Азербайджана (10:8),

В финальной схватке Андрей уступил двукратному бронзовому призеру чемпионата мира Бехбаяру Эрденебатину из Монголии (2:9).