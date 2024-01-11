  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Андрей Джелеп принес сборной Украины серебро на международном турнире по борьбе
В тренде

Андрей Джелеп принес сборной Украины серебро на международном турнире по борьбе

Общие новости
Обновлено

Украинец проделал невероятную работу

Андрей Джелеп принес сборной Украины серебро на международном турнире по борьбе

Фото: versii.if.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завоевала первую медаль на турнире по борьбе Zagreb Open.

Напомним, что соревнования проходят в Хорватии.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинский борец вольного стиля Андрей Джелеп получил серебро в весовой категории до 61 кг.

23-летний спортсмен успешно одолел Даниэля Попова из Израиля (8:2) и Нураддина Новрузова из Азербайджана (10:8),

В финальной схватке Андрей уступил двукратному бронзовому призеру чемпионата мира Бехбаяру Эрденебатину из Монголии (2:9).

По теме
yellow-arrow
Дмитрий Пидручный и Артем Прима досрочно завершили выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге
yellow-arrow
Украина получила предварительные доказательства того, что Россия использует ракеты Северной Кореи
yellow-arrow
Умеров: Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Андрей Джелеп
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости