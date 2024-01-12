ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 57 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За четверг, 11 января, было ликвидировано еще 840 оккупантов, следовательно, потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 368460 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 57 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков, 16 ББМ и 11 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6060 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11254 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 8710 (+11) ед,
- РСЗО - 957 (0) ед,
- средства ПВО - 642 (+1) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6836 (+1) ед,
- крылатые ракеты - 1806 (0) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11612 (+16) ед,
- специальная техника - 1339 (+2) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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