ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

За четверг, 11 января, было ликвидировано еще 840 оккупантов , следовательно, потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 368460 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 57 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков, 16 ББМ и 11 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6060 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 11254 (+16) ед,

артиллерийских систем - 8710 (+11) ед,

РСЗО - 957 (0) ед,

средства ПВО - 642 (+1) ед,

самолетов - 329 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6836 (+1) ед,

крылатые ракеты - 1806 (0) ед,

корабли/катера - 23 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11612 (+16) ед,

специальная техника - 1339 (+2) ед.