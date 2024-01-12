  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
Обновлено

Также было уничтожено 57 единиц техники

ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За четверг, 11 января, было ликвидировано еще 840 оккупантов, следовательно, потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 368460 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 57 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков, 16 ББМ и 11 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6060 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 11254 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 8710 (+11) ед,
  • РСЗО - 957 (0) ед,
  • средства ПВО - 642 (+1) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6836 (+1) ед,
  • крылатые ракеты - 1806 (0) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11612 (+16) ед,
  • специальная техника - 1339 (+2) ед.
Читайте также Украина получила предварительные доказательства того, что Россия использует ракеты Северной Кореи
По теме
yellow-arrow
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня посетит Киев
yellow-arrow
Снигур впервые сыграет в основе Australian Open. Ее первой соперницей будет тоже дебютантка
yellow-arrow
Australian Open-2024. Юлия Стародубцева обыграла Кнутсон в финале квалификации
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости