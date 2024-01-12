Даяна Ястремская вышла в основной раунд Australian Open-2024
Украинка успешно переиграла австралийскую теннисистку
Фото: Tennis Majors
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в основной круг соревнований в Австралии. В третьем круге квалификации она обыграла представительницу Австралии Майу Джоинт.
Australian Open. Квалификация. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) - Майя Джоинт (Австралия) 6:2, 1:6, 6:4
В текущем розыгрыше турнира Ястремская все свои матчи выиграла в трёх сетах: в первом раунде обыграла Леа Бошкович (6:3, 4:6, 6:3), а во втором - Валентини Грамматикопулу (6:4, 3:6, 6:4).
Для украинки это выступление станет пятым в основной сетке Australian Open.
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