Даяна Ястремская вышла в основной раунд Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в основной круг соревнований в Австралии. В третьем круге квалификации она обыграла представительницу Австралии Майу Джоинт.

Australian Open. Квалификация. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) - Майя Джоинт (Австралия) 6:2, 1:6, 6:4

В текущем розыгрыше турнира Ястремская все свои матчи выиграла в трёх сетах: в первом раунде обыграла Леа Бошкович (6:3, 4:6, 6:3), а во втором - Валентини Грамматикопулу (6:4, 3:6, 6:4).

Для украинки это выступление станет пятым в основной сетке Australian Open.