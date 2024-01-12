Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня посетит Киев. Ожидается оглашение помощи Украине
Он встретится с президентом Украины
фото из свободных источников
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Киев сегодня, 12 января. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Сунак во время своего визита объявит о новом пакете военной помощи. Великобритания предоставит 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах (более 3 млрд долларов).
Около 200 млн фунтов стерлингов (более 255 млн долларов) будет потрачено на беспилотники, в частности, разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.
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Также премьер Британии объявит о предоставлении гарантий безопасности. Сунак подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно предусматривает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.
Во время визита в Киев премьер-министр встретится со спасателями, которые ликвидируют последствия российских ударов, и объявит о выделении дополнительного финансирования на гуманитарную поддержку.
Великобритания также выделит дополнительное финансирование и ресурсы для изучения английского языка в Украине.
Стоит отметить, что Великобритания была одной из первых стран, которые поддержали Украину в начале полномасштабного вторжения России. Лондон предоставил военную, финансовую и гуманитарную поддержку. В частности, речь идет о передаче Украине танков Challenger 2, дальнобойных ракет Storm Shadow и обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
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