Дарья Снигур пробилась в основную сетку Australian Open-2024

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в основной круг Australian Open-2024. В третьем круге квалификации она обыграла Мэддисон Инглис.

Australian Open. Квалификация. Третий круг

Дарья Снигур (Украина, 24) - Мэддисон Инглис (Австралия, WC) 6:2, 5:7, 6:3

Для Дарьи это будет второе выступление в основной сетке турнира Grand Slam. Последний раз на соревнованиях серии Большого шлема теннисистка выступала в 2022 году, где обыграла в стартовом матче Симону Халеп.

Напомним, что в трех предыдущих сезонах Снигур проигрывала в квалификации.