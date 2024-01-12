Дарья Снигур пробилась в основную сетку Australian Open-2024
Теннисистка уверенно преодолела квалификацию
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в основной круг Australian Open-2024. В третьем круге квалификации она обыграла Мэддисон Инглис.
Australian Open. Квалификация. Третий круг
Дарья Снигур (Украина, 24) - Мэддисон Инглис (Австралия, WC) 6:2, 5:7, 6:3
Для Дарьи это будет второе выступление в основной сетке турнира Grand Slam. Последний раз на соревнованиях серии Большого шлема теннисистка выступала в 2022 году, где обыграла в стартовом матче Симону Халеп.
Напомним, что в трех предыдущих сезонах Снигур проигрывала в квалификации.
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