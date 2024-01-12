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Australian Open-2024. Юлия Стародубцева обыграла Кнутсон в финале квалификации

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Украинка вырвала победу на тай-брейке

Australian Open-2024. Юлия Стародубцева обыграла Кнутсон в финале квалификации

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу в финальном матче отборочной сетки на Australian Open-2024. В матче третьего круга квалификации она обыграла представительницу Чехии Габриэлу Кнутсон.

Australian Open-2024. Квалификация. Третий круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Габриэла Кнутсон (Чехия) 6:4, 1:6, 7:6(4)

Украинская теннисистка успешно преодолела квалификационный раунд. В предыдущих матчах она переиграла 12-ю сеяную британку Гарриэт Дарт, которая дошла до финала на турнире WTA 125 в Канберре.

Для Юлии это было второе участие в квалификации турнира Grand Slam. Ранее она играла в отборе Открытого чемпионата США.

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