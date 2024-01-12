Australian Open-2024. Юлия Стародубцева обыграла Кнутсон в финале квалификации
Украинка вырвала победу на тай-брейке
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу в финальном матче отборочной сетки на Australian Open-2024. В матче третьего круга квалификации она обыграла представительницу Чехии Габриэлу Кнутсон.
Australian Open-2024. Квалификация. Третий круг
Юлия Стародубцева (Украина) - Габриэла Кнутсон (Чехия) 6:4, 1:6, 7:6(4)
Украинская теннисистка успешно преодолела квалификационный раунд. В предыдущих матчах она переиграла 12-ю сеяную британку Гарриэт Дарт, которая дошла до финала на турнире WTA 125 в Канберре.
Для Юлии это было второе участие в квалификации турнира Grand Slam. Ранее она играла в отборе Открытого чемпионата США.
Популярное сейчас
- У Сичинавы есть предложение из Первой лиги. Он с лета находится без клуба
- Астон Вилла заинтересовалась Довбиком, - СМИ
- Дмитрий Пидручный и Артем Прима досрочно завершили выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге
- Постановление об увольнении Безуглой не смогли вынести на рассмотрение ВР, Слуги народа выступили против
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО