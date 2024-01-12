Буданов объяснил, что становится преградой для наступательных операций на фронте
Интенсивное применение беспилотников обусловило невозможность проведения наступательных операций
РБК
Преградой для проведения наступательных операций как для Украины, так и для России является активное применение дронов. Также важный фактор - минные поля.
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.
По его мнению, интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций на фронте.
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Также, как отмечает Буданов, еще один фактор - это плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.
Руководитель ГУР Минобороны отметил, что решение этих проблем - это технические средства борьбы. Для беспилотников - это электронные средства противодействия, а для минных полей нужно специализированное оборудование.
Высадки украинских военных в Крыму Буданов прокомментировал так: "Некоторые считали их невозможными. Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки".
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