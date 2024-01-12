Исключить отсрочку действующим депутатам, - Безуглая об изменениях в законопроект о мобилизации
Известно, какие пункты закона о мобилизации планируют изменить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марьяна Безуглая заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки написала, какие пункты закона о мобилизации планируют изменить.
По результатам обсуждения в Раде планируется:
- Вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в частности для 3 группы;
- вернуть отсрочку военнообязанным, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, в частности 3 группы;
- изъять норму об уточнении своих данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
- предоставить отсрочку уволенным срочникам до 25 лет;
- исключить требование предоставлять военнообязанным место жительства при заключении трудового договора;
- вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;
- исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, правоохранительных органов;
- изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу, вернуть на воинский учет лиц, находящихся на службе в правоохранительных органах;
- ввести бронь для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия;
- предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
- предоставление отсрочки для ученых и преподавателей, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- убрать полномочия местной власти принимать решение о предоставлении отсрочки;
- изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВКК;
- ввести освобождение с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли во время участия в АТО;
- уточнить статьи Уголовного кодекса, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
- начать базовую общевойсковую подготовку в вузах с 2025 года;
- исключить повестки по электронной почте.
Подоляк заявил, что принятие законопроекта ожидается через несколько дней или недель.
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