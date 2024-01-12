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Исключить отсрочку действующим депутатам, - Безуглая об изменениях в законопроект о мобилизации

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Известно, какие пункты закона о мобилизации планируют изменить

Исключить отсрочку действующим депутатам, - Безуглая об изменениях в законопроект о мобилизации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Марьяна Безуглая заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки написала, какие пункты закона о мобилизации планируют изменить.

По результатам обсуждения в Раде планируется:

  • Вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в частности для 3 группы;
  • вернуть отсрочку военнообязанным, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью, в частности 3 группы;
  • изъять норму об уточнении своих данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
  • предоставить отсрочку уволенным срочникам до 25 лет;
  • исключить требование предоставлять военнообязанным место жительства при заключении трудового договора;
  • вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;
  • исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, правоохранительных органов;
  • изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу, вернуть на воинский учет лиц, находящихся на службе в правоохранительных органах;
  • ввести бронь для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия;
  • предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
  • предоставление отсрочки для ученых и преподавателей, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • убрать полномочия местной власти принимать решение о предоставлении отсрочки;
  • изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВКК;
  • ввести освобождение с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли во время участия в АТО;
  • уточнить статьи Уголовного кодекса, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
  • начать базовую общевойсковую подготовку в вузах с 2025 года;
  • исключить повестки по электронной почте.

Подоляк заявил, что принятие законопроекта ожидается через несколько дней или недель.

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