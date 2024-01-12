Жена Пескова Навка украла для своего шоу песню украинки Соловий. ВИДЕО
Христина собирается судиться
фото из свободных источников
Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка использовала песню украинской исполнительницы Христины Соловий "Тримай" для своего ледового шоу "Вечера на хуторе" по мотивам повести Николая Гоголя.
Песню перевели на русский язык и незаконно использовали в постановке.
Об этом Соловий сообщила в фейсбуке.
"Это не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни "Тримай". Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко", - написала она.
Соловий призвала украинцев за границей помочь ей с поиском и установлением юридических лиц, причастных к шоу Навки.
"Украинская песня - это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отстоять свое", - подчеркнула она.
Татьяна Навка – российская фигуристка родом из Днепра. В конце декабря она представила в Москве ледовое шоу "Вечера на хуторе" по произведениям Гоголя. Кроме песни Соловий, в шоу использованы "Щедрик" Николая Леонтовича, "Мелодія" Мирослава Скорика и песня "Ніч яка місячна" на слова Михаила Старицкого и музыку Николая Лысенко - в переводе на русский.
Исполнителями некоторых песен стали Ани Лорак и уроженец Запорожья Александр Панайотов, ранее выступавшие в Украине. Также среди "голосов" шоу - Филипп Киркоров и Григорий Лепс, открыто поддерживающие войну в Украине.
Авторы шоу игнорируют существование Украины, называя ее "Югом России", а Гоголя – классиком русской литературы.
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