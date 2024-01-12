Сырский: Наступление российской армии терпит неудачу
Однако противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого
Телеграм-канал Сирського
Российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях и имеют ресурсы для этого.
Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает АрмияInform.
"Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу", - отметил Сырский, отвечая на вопрос о провале зимнего наступления армии РФ.
"Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили – эти задачи у них действительно провалены", – добавил командующий.
Однако Сырский отмечает, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.
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