Сырский: Наступление российской армии терпит неудачу

Российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях и имеют ресурсы для этого.

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Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает АрмияInform.

"Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу", - отметил Сырский, отвечая на вопрос о провале зимнего наступления армии РФ.

"Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили – эти задачи у них действительно провалены", – добавил командующий.

Однако Сырский отмечает, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.