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Юлия Джима финишировала 13-й в женском спринте Кубка мира в Рупольдинге

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Отличный результат показала украинка

Юлия Джима финишировала 13-й в женском спринте Кубка мира в Рупольдинге

Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 12 января, в немецком Рупольдинге состоялся женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2023/24.

В состав Украины на женский спринт попали Юлия Джима, Любовь Кипяченкова, Елена Городная и Надежда Белкина.
Юлия Джима чисто отстрелялась на обоих огневых рубежах, однако ходом уступала конкуренткам.

Любовь Кипяченкова допустила три ошибки, а Елена Городна заработала два штрафных круга. Что касается Надежды Белкиной, то она после двух промахов чисто отработала в стойке.

Победительницей гонки стала норвежка Ингрид Тандреволл.

Кубок мира по биатлону (Рупольдинг). Женский спринт

1. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0) 19:25.4

2. Мона Брорссон (Швеция, 0+0) +18.2

3. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +19.0

4. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) +24.8

5. Эльвира Эберг (Швеция, 2+0) +33.9

6. Янина Геттих-Вальц (Германия, 0+0) +35.0

...

13. Юлия Джима (Украина, 0+0) +57.8

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Юлия Джима
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