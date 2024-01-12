Юлия Джима финишировала 13-й в женском спринте Кубка мира в Рупольдинге
Отличный результат показала украинка
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
В пятницу, 12 января, в немецком Рупольдинге состоялся женский спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2023/24.
В состав Украины на женский спринт попали Юлия Джима, Любовь Кипяченкова, Елена Городная и Надежда Белкина.
Юлия Джима чисто отстрелялась на обоих огневых рубежах, однако ходом уступала конкуренткам.
Любовь Кипяченкова допустила три ошибки, а Елена Городна заработала два штрафных круга. Что касается Надежды Белкиной, то она после двух промахов чисто отработала в стойке.
Победительницей гонки стала норвежка Ингрид Тандреволл.
Кубок мира по биатлону (Рупольдинг). Женский спринт
1. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0) 19:25.4
2. Мона Брорссон (Швеция, 0+0) +18.2
3. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +19.0
4. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) +24.8
5. Эльвира Эберг (Швеция, 2+0) +33.9
6. Янина Геттих-Вальц (Германия, 0+0) +35.0
...
13. Юлия Джима (Украина, 0+0) +57.8
Популярное сейчас
- Буданов объяснил, что становится преградой для наступательных операций на фронте
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Очередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024
- Умер бывший футболист Ворсклы
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО