До вступления в НАТО. Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о безопасности. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ, который называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии", подписали лидеры двух стран после переговоров в Мариинском дворце в Киеве 12 января.

Настоящий договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и присоединившимися к ним государствами.

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Обязательные обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил после подписания президент Владимир Зеленский.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, война бы не началась", - убежден он.

Риши Сунак со своей стороны подчеркнул, что это "первое из заверений безопасности, которые подписывает Украина". Британский премьер подчеркнул, что Британия первой предоставляла Украине также летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты.

Лидеры также сообщили, что в соглашении прописан срок его действия – десять лет с возможностью продления. Однако в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока действие обязательств безопасности завершится и будет инкорпорировано в систему НАТО.