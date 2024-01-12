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Без Брагару. Черноморец сыграл первый спарринг в Турции

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Турецкий сбор моряков набирает обороты

Без Брагару. Черноморец сыграл первый спарринг в Турции

фото - УПЛ

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершив первую неделю тренировочной работы в курортном поселке Сиде, "Черноморец" сыграл контрольный матч. В соответствии с планом, спарринг-партнером команды Романа Григорчука в первой игре сбора стал румынский "Петролул" (Плоешты), также проводящий сбор на турецкой земле.

Первая половина встречи проходила в упорной борьбе, в которой соперники пытались проявить свои лучшие качества. В стремлении добиться успеха больше везло "Черноморцу", что и позволило незадолго до перерыва, на 41-й минуте, открыть счет. Войдя в штрафную площадь соперника с правого фланга, Илья Путря отпасовал на Артура Авагимяна, который оставил в дураках защитника румынской команды, пробив низом в пространство между ногами соперника. Это стало неожиданностью для голкипера "Петролула" – 1:0.

Вскоре после начала второго тайма плоештская команда ненадолго завладела инициативой, упустив реальную возможность установить равновесие. К счастью для "моряков" мяч попал в крестовину, отскочил в игрока "Черноморца", но в цель не попал.

В дальнейшем игра проходила в обоюдных атаках, в которых соперники могли изменить счет. Однако до финального свистка он остался прежним.

Стартовый состав "Черноморца" был таким: Варакута, Путря, Гучек, Салюк, Ермаков, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Авагимян. На замену во втором тайме выходили Билык, Граждан, Дебелко, Ухань, Сытников, Хадида, Пшеничнюк, Данилюк, Присяжнюк, Бойчук, игрок на просмотре.

Следующий контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Турции одесская команда проведет с представителем Венгрии, занимающим в национальном чемпионате девятое место – "Уйпештом". Он намечен на 16 января.

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Черноморец (Одесса) Максим Брагару
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.01.2024 в 19:23
ГРИ игроков 2 тайма можно смело отправлять домой --не трать на них время это не игра а позорище --почему не приглашаете Мякушко-Хобленко-Алефиренко и верните назад Вакулу дайте ему игровое время это все проверенные игроки а не этот хлам 2 тайма
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.01.2024 в 19:23
ГРИ игроков 2 тайма можно смело отправлять домой --не трать на них время это не игра а позорище --почему не приглашаете Мякушко-Хобленко-Алефиренко и верните назад Вакулу дайте ему игровое время это все проверенные игроки а не этот хлам 2 тайма
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