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Зеленский: Закон о мобилизации должен быть справедливым

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Зеленский: Закон о мобилизации должен быть справедливым

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что будущий закон о мобилизации должен быть справедливым.

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Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с Риши Сунаком, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается законопроекта о мобилизации: я знаю, что военные с депутатами работали. Итогового варианта (законопроекта. - Ред.) я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать", - отметил президент.

Так он прокомментировал ситуацию с отзывом Кабинетом Министров законопроекта из Верховной Рады днем ранее и ответил на вопросы журналистов о будущем закона о мобилизации.

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