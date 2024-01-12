Украинки Алина Филипович и Алла Белинская выбороли золотые медали на турнире Zagreb Open 2024
Украинки продемонстрировали невероятные схватки
UWW
Представительницы сборной Украины по борьбе принесли команде три медали в третий день соревнований на международном рейтинговом турнире Zagreb Open 2024.
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Первую ступеньку пьедестала заняли: Алина Филипович в весовой категории до 59 кг и Алла Белинская – до 65 кг.
Бронзовую медаль одержала Татьяна Сова в весовой категории до 68 кг.
Напомним, что соревнования продлятся до 14 января.
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