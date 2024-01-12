  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинки Алина Филипович и Алла Белинская выбороли золотые медали на турнире Zagreb Open 2024
В тренде

Украинки Алина Филипович и Алла Белинская выбороли золотые медали на турнире Zagreb Open 2024

Общие новости
Обновлено

Украинки продемонстрировали невероятные схватки

Украинки Алина Филипович и Алла Белинская выбороли золотые медали на турнире Zagreb Open 2024

UWW

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Представительницы сборной Украины по борьбе принесли команде три медали в третий день соревнований на международном рейтинговом турнире Zagreb Open 2024.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первую ступеньку пьедестала заняли: Алина Филипович в весовой категории до 59 кг и Алла Белинская – до 65 кг.

Бронзовую медаль одержала Татьяна Сова в весовой категории до 68 кг.

Напомним, что соревнования продлятся до 14 января.

По теме
yellow-arrow
Приглашены Ребров, Беланов и Блохин. В УАФ рассказали о подготовке к выборам президента
yellow-arrow
Лидер чемпионата Хорватии хочет приобрести вингера Шахтера
yellow-arrow
Зеленский: Закон о мобилизации должен быть справедливым
Алла Белинская
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости