Украинки Алина Филипович и Алла Белинская выбороли золотые медали на турнире Zagreb Open 2024

Представительницы сборной Украины по борьбе принесли команде три медали в третий день соревнований на международном рейтинговом турнире Zagreb Open 2024.

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Первую ступеньку пьедестала заняли: Алина Филипович в весовой категории до 59 кг и Алла Белинская – до 65 кг.

Бронзовую медаль одержала Татьяна Сова в весовой категории до 68 кг.

Напомним, что соревнования продлятся до 14 января.