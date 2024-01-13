У Яремчука грипп, сборная планирует спарринг, Ванат интересен клубу Лиги 1. Главные новости за 12 января
Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
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Именитый французский клуб интересуется Ванатом
Бывший полузащитник "Осера" и "Реймса" Сергей Яковлев рассказал об интересе к форварду "Динамо" Владиславу Ванату со стороны "Лилля": "Периодически я общаюсь с Оливье Летангом, нынешним президентом "Лилля" и экс-спортивным директором "ПСЖ". В частности, об украинском футболе. Последний раз Оливье звонил мне три дня назад. Сейчас он интересуется нападающим "Динамо" Ванатом". В текущем сезоне Влад провел 16 матчей за "Динамо", в которых отметился 7 голами и 5 ассистами.
В Черноморце на просмотре – словенский нападающий, который играл на Мальте
Из неофициальных источников в Турции UA-Футбол стало известно, что загадочным игроком на просмотре является словенский нападающий Лука Шушняра. Этот 26-летний футболист в последнее время был игроком мальтийской "Валетты", в которой провел четыре предыдущих месяца. До этого в его удивительно насыщенной карьере были также выступления еще за одиннадцать клубов.
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Экс-голкипер МЮ займет должность тренера вратарей в Шахтере
60-летний тренер вратарей Раймонд ван дер Гоув, который сейчас работает в нидерландском клубе "Витесс", оставит свою должность и войдет в тренерский штаб Марино Пушича в "Шахтере". Об этом сообщает местное издание Gelderlander, не разглашая подробностей сделки. Ван дер Гоув, будучи игроком, выступал за "МЮ", в составе которого провел 60 матчей и выиграл Лигу чемпионов.
Сборная Украины перед стартом Евро-2024 планирует провести спарринг с Молдовой
Сборная Украины ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Молдовы, сообщает журналист Игорь Бурбас. Обе стороны ориентируются на то, чтобы провести его 11 июня в Кишиневе. Также отмечается, что в планах нашей национальной команды это не единственная контрольная игра в начале лета, но ближайшая к началу Евро-2024 – 14 июня.
Яремчук заболел гриппом и пропустил тренировку Валенсии
Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук пропустил тренировку команды, сообщает Marca. По данным источника, украинский футболист заболел гриппом. Его участие в матче 20-го тура Ла Лиги против "Кадиса", который состоится 14 января, находится под большим вопросом. В текущем сезоне Яремчук провел за "Валенсию" 16 матчей, в которых забил 2 гола.
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