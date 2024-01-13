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Силы обороны ликвидировали 700 оккупантов и уничтожили 80 единиц техники. Генштаб подытожил данные о потерях россиян

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Силы обороны ликвидировали 700 оккупантов и уничтожили 80 единиц техники. Генштаб подытожил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

Украинские защитники ликвидировали 700 захватчиков. Также было уничтожено 80 единиц техники.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 369160 (+700) человек,
  • танков ‒ 6065 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11269 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 8728 (+18) ед,
  • РСЗО – 957 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 646 (+4) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6848 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1806 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11632 (+20) ед,
  • специальной техники – 1345 (+6).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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