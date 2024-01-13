Силы обороны ликвидировали 700 оккупантов и уничтожили 80 единиц техники. Генштаб подытожил данные о потерях россиян
В частности, акцент на артиллерию
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.
Украинские защитники ликвидировали 700 захватчиков. Также было уничтожено 80 единиц техники.
В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 369160 (+700) человек,
- танков ‒ 6065 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11269 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 8728 (+18) ед,
- РСЗО – 957 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 646 (+4) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6848 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1806 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11632 (+20) ед,
- специальной техники – 1345 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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