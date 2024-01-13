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Россияне атаковали Украину 40 воздушными средствами. Восемь уничтожила ПВО, еще более 20 – не попали в цель

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Комбинированный удар по территории Украины

Россияне атаковали Украину 40 воздушными средствами. Восемь уничтожила ПВО, еще более 20 – не попали в цель

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Россияне в ночь с 12 на 13 января нанесли очередной удар по Украине с воздуха. Противник применил различные виды ракет и дронов, в частности, крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.

"Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – рф.;

3 ударные БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл. – РФ.;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);

4 управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянской область – РФ)”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

Благодаря боевой работе Воздушных Сил были уничтожены семь крылатых ракет и одна управляемая авиационная ракета. Однако еще более 20 из всех средств воздушного нападения не достигли своих целей благодаря активному противодействию средствам радиоэлектронной борьбы.

“Кроме того, “не имеющие аналогов” российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда!

Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот!

Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением баллистики, - добавляет ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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