Россияне атаковали Украину 40 воздушными средствами. Восемь уничтожила ПВО, еще более 20 – не попали в цель

Россияне в ночь с 12 на 13 января нанесли очередной удар по Украине с воздуха. Противник применил различные виды ракет и дронов, в частности, крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.

"Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника: 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – рф.; 3 ударные БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области; 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов); до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ); 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл. – РФ.; 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина); 4 управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянской область – РФ)”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

Благодаря боевой работе Воздушных Сил были уничтожены семь крылатых ракет и одна управляемая авиационная ракета. Однако еще более 20 из всех средств воздушного нападения не достигли своих целей благодаря активному противодействию средствам радиоэлектронной борьбы.