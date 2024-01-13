Украинский фигурист Шмуратко выступил на чемпионате Европы с пятном крови на белой рубашке. Видео

Украинский фигурист Иван Шмуратко занял 14-ю позицию на чемпионате Европы 2024, прошедшем на днях в Каунасе (Литва). Его программа (по итогу двух выступлений) набрала 210,65 балла .

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Украины.

Во время своего выступления наш спортсмен был одет в рубашке с красным пятном на груди, напомнив миру войну россии против Украины.

Во время выступления в короткой программе Иван Шмуратко показал историю ребенка, который рождается, растет, учится, а затем погибает от вражеской ракеты. Отец ребенка продолжает жить с этим дальше.

"Я сейчас не могу думать о катании, я многое чувствую, но не могу сказать об этом вслух. Что касается программы, то это был микс новой композиции и части прошлогодней. Она о ребенке, в которого попала ракета" - сказал Иван.