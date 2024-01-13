Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото из Мельбурна
Настрой на Australian Open – нет, не слыхали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №41) поделилась со своими поклонниками новым горячим фото. Наша спортсменка во время подготовки к старту Открытого чемпионата Австралии находит время для релакса. Соответствующий снимок украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что уже этой ночью две украинки
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