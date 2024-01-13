Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото из Мельбурна

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №41) поделилась со своими поклонниками новым горячим фото. Наша спортсменка во время подготовки к старту Открытого чемпионата Австралии находит время для релакса. Соответствующий снимок украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что уже этой ночью две украинки начнут выступления на Australian Open 2024.