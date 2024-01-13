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Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото из Мельбурна

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Настрой на Australian Open – нет, не слыхали

Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото из Мельбурна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №41) поделилась со своими поклонниками новым горячим фото. Наша спортсменка во время подготовки к старту Открытого чемпионата Австралии находит время для релакса. Соответствующий снимок украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото из Мельбурна - изображение 1

Напомним, что уже этой ночью две украинки начнут выступления на Australian Open 2024.

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