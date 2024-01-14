Гений де Брюйне, победа Челси без Мудрика и полный матч Малиновского. Главные новости за 13 января

В рамках 21-го тура чемпионата Англии "пенсионеры" на своем поле минимально обыграли соседей по Лондону - "Фулхэм". Победу команде Маурисио Почеттино принес гол Палмера в конце первого тайма. 21-летний англичанин реализовал пенальти на 45+4 минуте. Михаил Мудрик не принял участие в поединке против "дачников". Украинец пропустил второй тур АПЛ подряд. Примечательно, что на 77-й минуте наставник "синих" решил провести замену Рахима Стерлинга, который выступал на позиции левого вингера. Однако вместо англичанина Почеттино выпустил партнера Рахима по сборной - левого защитника Бена Чилвелла. В итоге украинский вингер так и не вышел на поле.

В 21-м туре АПЛ "Манчестер Сити" на выезде встречался с "Ньюкаслом". Подопечные Гвардиолы первыми открыли счет во встрече, однако под конец первого тайма "сороки" забили дважды. Ситуацию для "горожан" помог исправить гений де Брюйне. Бельгиец впервые с августа, после тяжелой травмы сумел сыграть за "Сити". Кевин вышел на замену на 69-й минуте встречи, а уже через 5 минут сравнял счет. Однако самое сладкое 32-летний хавбек приберег на компенсированное время. На 90+1 Кевин из глубины увидел открытие Бобба и гениально выполнил дальнюю передачу на 20-летнего норвежца. В итоге 3:2 и вырванная победа.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле расписала нулевую ничью с "Торино". Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "грифонов" на эту игру и провел на поле все 90 минут. Украинский хавбек получил одну из лучших оценок среди игроков своей команды за эту встречу. В частности, статистический портал SofaScore оценил действия 30-летнего полузащитника в 7,2 балла, а WhoScored - в 7,0. В течение поединка против туринцев Руслан 59 раз коснулся мяча, выполнил 37 точных пасов (из 49), дважды пробил в створ ворот, 13 раз потерял мяч и дважды сфолил. В общем, этот матч стал 17-м для Малиновского в текущем сезоне чемпионата Италии. За это время украинец забил 2 гола и оформил 1 ассист.

31-летний украинский вратарь подписал контракт с представителем чемпионата Греции. Соглашение Максима с "Арисом" рассчитано на 2,5 года. Однако, так как в этом сезоне "Арис" уже заполнил квоту игроков из не Евросоюза, Коваль до конца текущей кампании будет выступать за ФК "Каламата" - из второго дивизиона Греции. Последним клубом украинца был "Шериф" из Тирасполя. В этом сезоне Коваль принял участие в 22-х матчах, где пропустил 31 мяч и провел 7 сухих поединков.

Ровенский клуб начал свою кампанию по усилению в текущее трансферное окно. В частности, "Верес" подписал 21-летнего защитника Максима Смияна. Контракт рассчитан на три года. В этом сезоне УПЛ игрок не сыграл ни одного поединка из-за травмы. Максим является воспитанником луганской "Зари", за первую команду которой провел всего 9 матчей.

14-го января, в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде сыграет против "Альмерии". Виктор Цыганков впервые за месяц попал в заявку "Жироны". В частности, украинец впервые с 10-го декабря сможет сыграть за свою команду. Тогда 26-летний вингер сыграл 77 минут против каталонской "Барселоны", после чего пропустил четыре встречи подряд. В общем, в этой кампании испанского первенства Виктор провел 14 матчей, в которых забил 3 гола и оформил 4 ассиста. Примечательно, что другой украинец - Артем Довбик, также попал в заявку "Жироны" на эту встречу. У нашего нападающего 11 голов и 5 результативных передач в 18 матчах Ла Лиги.

В рамках 19-го тура национального первенства Кипра "Омония" на своем поле разгромила "Доксу". Второй гол хозяев поля в этой встрече оформил Роман Безус. На 15-й минуте встречи 33-летний хавбек из-за пределов штрафной площадки красивым обводящим ударом поразил ворота соперника. В итоге команда украинца победила со счетом 5:1, а наш парень был заменен во втором тайме. На данный момент, "Омония" занимает 3-е место в чемпионате, отставая от первого АПОЭЛа на 4 очка.