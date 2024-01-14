Леся Цуренко в боевом стиле преодолела первый круг Australian Open-2024

В Австралии стартовал первый в сезоне турнир Большого шлема – Australian Open-2024. В первый день соревнования в борьбу вступили две украинки. Первой из них была Леся Цуренко.

Опытная теннисистка получила 28-й номер посева и в первом раунде соревновалась с 56-м номером мирового рейтинга итальянкой Лучией Бронцетти. Матч получился непростым для украинки – она проиграла первый сет 3:6. Но в дальнейшем завладела преимуществом.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Во второй партии украинка взяла подачу соперницы при счете 1:1, затем, правда, отдала свою, но решающим оказался брейк при счете 5:5. Забрав чужую подачу, Цуренко защитила свою, выиграла сет и сравняла счет в матче.

В третьей партии события развивались не так драматично – победа Цуренко 6:3. Матч длился два часа сорок минут. Это было второе противостояние между соперницами, и во второй раз победила Цуренко.

Australian Open-2024. Первый круг

Леся Цуренко (28, Украина) - Лучия Бронцетти (Италия) 2:1 (3:6, 7:5, 6:3)

Во втором круге Australian Open 2024 Леся Цуренко сыграет против победительницы пары Масарова (Испания) - Соснович (без страны).