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Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов

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Также было уничтожено немало техники

Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

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За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 840 оккупантов. А общая сумма убитых захватчиков достигла 370 тысяч. Также было уничтожено еще 120 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 370 000 (+840) человек,
  • танков ‒ 6075 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11302 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 8747 (+19) ед,
  • РСЗО – 957 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 648 (+2) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13),
  • крылатых ракет ‒ 1814 (+8),
  • кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11667 (+35) ед,
  • специальной техники ‒ 1353 (+8).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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