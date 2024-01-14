Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов
Также было уничтожено немало техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.
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За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 840 оккупантов. А общая сумма убитых захватчиков достигла 370 тысяч. Также было уничтожено еще 120 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 370 000 (+840) человек,
- танков ‒ 6075 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11302 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 8747 (+19) ед,
- РСЗО – 957 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 648 (+2) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13),
- крылатых ракет ‒ 1814 (+8),
- кораблей/катеров ‒ 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11667 (+35) ед,
- специальной техники ‒ 1353 (+8).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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