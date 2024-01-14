  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минус одна: Снигур покидает Australian Open 2024 после первого круга
В тренде

Минус одна: Снигур покидает Australian Open 2024 после первого круга

Общие новости
Обновлено

Матч был тяжелым

Минус одна: Снигур покидает Australian Open 2024 после первого круга

Фото: UK Sports News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №136) проиграла в первом круге розыгрыша Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче на турнире наша спортсменка уступила американке Алише Паркс (WTA №82).

Счет поединка 2-1 (2-6; 6-2; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 10 подач на вылет, 39 виннеров, 4 из 8 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, 66 невынужденных и 7 двойных ошибок.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Снигур впервые сыграла в основной сетке Australian Open. Лучшим результатом Дарьи на турнирах Grand Slam остается второй круг US Open 2022.

Напомним, что Леся Цуренко победила на старте АО

По теме
yellow-arrow
Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов
yellow-arrow
Леся Цуренко в боевом стиле преодолела первый круг Australian Open-2024
yellow-arrow
Гений де Брюйне, победа Челси без Мудрика и полный матч Малиновского. Главные новости за 13 января
Дарья Снигур Australian Open-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости