Минус одна: Снигур покидает Australian Open 2024 после первого круга

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №136) проиграла в первом круге розыгрыша Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче на турнире наша спортсменка уступила американке Алише Паркс (WTA №82).

Счет поединка 2-1 (2-6; 6-2; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 10 подач на вылет, 39 виннеров, 4 из 8 использованных брейков, 4 из 7 отыгранных брейков, 66 невынужденных и 7 двойных ошибок.

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Снигур впервые сыграла в основной сетке Australian Open. Лучшим результатом Дарьи на турнирах Grand Slam остается второй круг US Open 2022.