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Цуренко о победе в первом круге АО 2024: Сегодня просто ничего не получалось

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Самокритично, и это очень хорошо

Цуренко о победе в первом круге АО 2024: Сегодня просто ничего не получалось

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №32) после победы в первом круге Australian Open 2024 прокомментировала свою игру и рассказала об ожиданиях от второго круга соревнований. Ее слова цитирует БТУ:

"Сегодня просто ничего не получалось. Даже не было каких-либо причин или нервов... мне ничего не мешало, просто не шла игра. Я пыталась просто терпеть и надеяться на то, что пройдет. В результате, можно сказать, более-менее как-то пошло.

У меня здесь в Мельбурне вообще легендарная сетка мне кажется. Два года подряд играть с первой ракеткой мира – это было как-то "прикольно".

Сейчас у меня нет никакого давления от того, что я сеяная, что обязательно у кого-то выиграть. Основная задача – найти свою игру, чтобы не было таких первых сетов, как сегодня.

Я не очень довольна чистотой и уровнем игры, у меня хорошая физика и морально-волевые качества, которые позволяют в таких матчах побеждать. Конечно, я понимаю, что не все игры могут проходить идеально, иногда действительно побеждает характер и сегодня, пожалуй, именно тот случай" – сказала украинка.

Напомним, что ранее Снигур проиграла в первом круге АО.

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