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Australian Open 2024. Свитолина вступает в бой, еще четыре украинки будут бороться за второй круг

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Очень интересный день в Мельбурне

Australian Open 2024. Свитолина вступает в бой, еще четыре украинки будут бороться за второй круг

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 января в австралийском Мельбурне в рамках Australian Open 2024 свой поход на встречу титулу Grand Slam начнут еще пять представительниц Украины.

После победы Леси Цуренко и поражения Дарьи Снигур в первом круге соревнований, попытаются преодолеть этот этап их соотечественницы во главе с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (WTA №23). Приблизительно в 02:00 по киевскому времени она сыграет против местной Тайлы Престон (WTA №203).

Параллельно свой поединок на John Cain Arena начнет Даяна Ястремская (WTA №96), которая попытается обыграть седьмую ракетку планеты Маркету Вондрушову (WTA №7).

Вторым запуском (приблизительно в 04:00) сыграет Марта Косюк (WTA №41). Ей будет противостоять американка Клэр Лю (WTA №104).

Ангелина Калинина (WTA №28) начнет свой поединок ориентировочно в 07:30, а ее соперницей станет представительница Нидерландов Аранча Рус (WTA №50).

Последней среди украинок завтра выйдет на корт Юлия Стародубцева (WTA №152), которая попытается сделать почти невозможное, обыграв шестую ракетку мира Онс Жабер. Старт поединка - не ранее 10:00 по киевскому времени.

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