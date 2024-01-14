Australian Open 2024. Свитолина вступает в бой, еще четыре украинки будут бороться за второй круг
Очень интересный день в Мельбурне
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 января в австралийском Мельбурне в рамках Australian Open 2024 свой поход на встречу титулу Grand Slam начнут еще пять представительниц Украины.
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Параллельно свой поединок на John Cain Arena начнет Даяна Ястремская (WTA №96), которая попытается обыграть седьмую ракетку планеты Маркету Вондрушову (WTA №7).
Вторым запуском (приблизительно в 04:00) сыграет Марта Косюк (WTA №41). Ей будет противостоять американка Клэр Лю (WTA №104).
Ангелина Калинина (WTA №28) начнет свой поединок ориентировочно в 07:30, а ее соперницей станет представительница Нидерландов Аранча Рус (WTA №50).
Последней среди украинок завтра выйдет на корт Юлия Стародубцева (WTA №152), которая попытается сделать почти невозможное, обыграв шестую ракетку мира Онс Жабер. Старт поединка - не ранее 10:00 по киевскому времени.
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