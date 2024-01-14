Очень крутой анонс: Организатор боя Усик-Фьюри опубликовал зажигательный постер к поединку. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Организатор поединка за звание "абсолюта" в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО), Турки Аль Аш Шейх опубликовал новый постер к этому историческому событию. Размещен он на официальной странице миллиардера в Instagram.
"Станьте свидетелями исторического боя, никого иного как Тайсона Фьюри и Александра Усика. Оба – непобедимые титаны, которые сойдутся в Огненном ринге. Не упустите шанс стать свидетелем истории в сезоне Эр-Рияда" – говорится в сообщении.
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