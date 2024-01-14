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Шахтер объявил о пополнении в тренерском штабе

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Оба - иностранцы

Шахтер объявил о пополнении в тренерском штабе

Фото: Шахтар

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"Шахтер" официально объявил о новых лицах в тренерском штабе во главе с Марино Пушичем.

Голландец Раймонд ван дер Гоув назначен тренером вратарей. Он будет работать вместе с Андреем Пятовым. "Шахтер" отмечает, что Ван дер Гоув стал первым коучем в истории клуба, который становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. Как игрок выступал за "Витесс", "Манчстер Юнайтед", "Вест Хэм" и другие клубы. Тренером вратарей он работал в "Апелдорне", "Сандерленде", "Витессе" и "ПСВ".

Тренером по физической подготовке стал бельгиец Ярно Де Влисхауэр, который до этого занимал аналогичную должность в "Зюлте Варегеме".

Напомним, что дончане сейчас проводят тренировочный сбор в Турции. Первый официальный матч в 2024 году запланирован на 15 февраля. Тогда "Шахтер" встретится с "Марселем" в Лиге Европы.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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