Шахтер объявил о пополнении в тренерском штабе

"Шахтер" официально объявил о новых лицах в тренерском штабе во главе с Марино Пушичем.

Голландец Раймонд ван дер Гоув назначен тренером вратарей. Он будет работать вместе с Андреем Пятовым. "Шахтер" отмечает, что Ван дер Гоув стал первым коучем в истории клуба, который становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. Как игрок выступал за "Витесс", "Манчстер Юнайтед", "Вест Хэм" и другие клубы. Тренером вратарей он работал в "Апелдорне", "Сандерленде", "Витессе" и "ПСВ".

Тренером по физической подготовке стал бельгиец Ярно Де Влисхауэр, который до этого занимал аналогичную должность в "Зюлте Варегеме".

Напомним, что дончане сейчас проводят тренировочный сбор в Турции. Первый официальный матч в 2024 году запланирован на 15 февраля. Тогда "Шахтер" встретится с "Марселем" в Лиге Европы.