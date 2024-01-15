ВСУ сбили редкий российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22 - Источники

Украинские военные вечером 14 января сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт ИЛ-22

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источники в Силах обороны.

Около девяти вечера воздушный командный пункт Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового на Херсонщине, где и был подбит. После поражения, самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию и вызвал скорую и пожарных.

Впоследствии стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета воздушно-космических сил России А-50, который дежурил в районе Кирилловки в Запорожье.