ВСУ сбили редкий российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22 - Источники
Удачная операция Воздушных сил
Фото: mil.in.ua/Автор - невідомий
Украинские военные вечером 14 января сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт ИЛ-22
Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источники в Силах обороны.
Около девяти вечера воздушный командный пункт Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового на Херсонщине, где и был подбит. После поражения, самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию и вызвал скорую и пожарных.
Впоследствии стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета воздушно-космических сил России А-50, который дежурил в районе Кирилловки в Запорожье.
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