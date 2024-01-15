Реал с Луниным выиграл Суперкубок Испании, неудачный матч Жироны, Михайличенко перейдет в Полесье. Главные новости за 14 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 14 января

Реал Мадрид тринадцатый раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании. В финале "бланкос" уверенно разобрались с "Барселоной": Винисиус сделал хет-трик, еще один мяч на счету Родриго. "Барселона" ответила только мячом Левандовского (4:1). Андрей Лунин провел уверенный матч и совершил пять сейвов.

Как сообщил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти Андрей Лунин будет играть и в следующем матче Мадрида, в кубковом дерби с "Атлетико", которое состоится 18 января. А вот в Ла Лиге, сказал Анчелотти, будет играть Кепа Аррисаблага.

Один из лидеров чемпионата Испании неожиданно споткнулся о последнюю команду лиги (0:0). Артем Довбик и Виктор Цыганков приняли участие в матче, но не помогли "Жироне" забить хотя бы один гол. Довбыка заменили во втором тайме, Цыганков появился на поле после перерыва.

"Эвертон" прервал свою серию из трех подряд поражений в АПЛ, поделив очки с "Астон Виллой" (0:0). Виталий Миколенко со второго тайма играл с защитной повязкой из-за травмы головы, однако отыграл надежный матч в защите и был признан одним из лучших игроков своей команды. В другом матче дня "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поделили очки. "МЮ" был дважды впереди, но "шпорам" удавалось забивать ответные мячи (2:2).

В центральном матче Серии А "Милан" справился на своем поле с "Ромой" (3:1) Это уже было седьмое поражение команды Жозе Моуриньо в чемпионате Италии. После 20 туров "Милан" занимает в лиге третье место, "Рома" уже девятая.

"Бенфика" одержала волевую победу в матче чемпионата Португалии, победив "Риу Аве". Гости неожиданно забили первыми, и Трубин не смог ничем помочь, но лиссабонцы в конце концов взяли игру под свой контроль и забили четыре гола (4:1). Трубин четыре сэйва и получил хорошие оценки от статистических агрегаторов.

Воскресенье стало в Кубке африканских наций днем сенсаций. Сначала Нигерия не справилась с Экваториальной Гвинеей (1:1), затем Египет только благодаря пенальти Салаха на 90+7 минуте ушел от поражения в матче с Мозамбиком (2:2), а самый громкий результат добыла команда Кабо-Верде, которая переиграла Гану (2:1).

Марино Пушич добавил в свою команду еще двух специалистов. Голландец Раймонд ван дер Гоув назначен тренером вратарей. Он будет работать вместе с Андреем Пятовым. Тренером по физической подготовке стал бельгиец Ярно Де Влисхауэр, который до этого занимал аналогичную должность в "Зюлте Варегеме".

Житомирское "Полесье" подпишет экс-защитника загребского "Динамо" Богдана Михайличенко, об этом сообщает ТаТоТаке. Фулбек перейдет в украинский клуб свободным агентом. Контракт рассчитан до лета 2026-го года. В то же время главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук ожидает, что Максим Брагару будет играть за одесситов до лета. Греческий "ПАОК" заинтересован в подписании игрока донецкого "Шахтера" Алексея Кащука, а полузащитник "Днепра-1" Эмелиано Пурита вскоре покинет команду.