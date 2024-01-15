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Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на Australian Open-2024

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Победа над Тайлой Престон

Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на Australian Open-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир Большого шлема – открытый чемпионат Австралии. После Леси Цуренко и Дарьи Снигур, в понедельник, 15-го января, здесь стартовала и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Стартовала с очень уверенной победы. Свитолина практически не заметила на своем пути австралийку Тайлу Престон – победа в двух сетах 6:2, 6:2. Матч длился ровно час. Элина совершила две подачи навылет, сделала тринадцать виннеров, допустила двенадцать невынужденных ошибок, а вот двойных ошибок не допускала.

Australian Open-2024. Первый круг
Элина Свитолина (19, Украина) - Тайла Престон (WC, Австралия) 2:0 (6:2, 6:2)

Между соперницами это был первый очный матч на уровне WTA. Отметим, что в мировом рейтинге Тайла Престон находится за пределами топ-200, а в основную сетку Australian Open-2024 она прошла по wild cards.

В следующем круге Элина Свитолина сыграет с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

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Элина Свитолина Australian Open-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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