Громкая сенсация от украинки. Ястремская уничтожила действующую чемпионку Уимблдона в первом круге АО-2024
Маркета Вондроушова была бита по всем статьям
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из самых больших сенсаций первого круга открытого чемпионата Австралии (первый в сезоне турнир Большого шлема) случилась с участием украинской теннисистки. Даяна Ястремская, которая находится в конце первой сотни мирового рейтинга и которая в основную сетку Australian Open-2024 пробилась через квалификацию, буквально уничтожила действующую чемпионку Уимблдона и четвертьфиналистку US Open-2023 Маркету Вондроушову из Чехии.
Счет матча – 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте один час и семнадцать минут.
Даяна Ястремская за это время выполнила два эйса, выиграла 26 чистых мячей, допустила 28 невынужденных ошибок, также – две двойные ошибки, выигрывала 69 процентов мячей на первой подаче.
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Для Даяны Ястремской это лишь третий в карьере выход во второй круг Australian Open. Ее лучший результат здесь – третий раунд в 2019-м году. До этого она дважды играла с Вондроушовой на уровне WTA и имела одну победу в активе.
В следующем круге Даяна Ястремская сыграет против Варвары Грачевой, которая представляет Францию.
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