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Даяна Ястремская после победы над действующей чемпионкой Уимблдона: Горжусь, что я украинка

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Украинка подвела итоги матча

Даяна Ястремская после победы над действующей чемпионкой Уимблдона: Горжусь, что я украинка

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Маркетой Вондроушовой на старте Australian Open-2024.

"Могла ли я сыграть лучше, чем сегодня? Думаю конечно могла бы. Мне кажется, сегодня действительно был отличный матч. Всегда приятно играть против Маркеты, мы уже встречались несколько раз и кстати в последний раз, когда мы играли я ей проиграла, так что немного переживала. Старалась просто наслаждаться матчем, сегодня была невероятная поддержка трибун. Спасибо вам большое.

Нравится ли мне играть в такой агрессивный теннис? Думаю это в моем характере. В обычной жизни, я в основном довольно активная, поэтому точно такая же на корте. Я играю в такой теннис с самого детства и получаю от этого удовольствие. Да у меня бывает много ошибок, но все в порядке, когда ты играешь агрессивно, то это нормально".

- Даяна, на вашей теннисной сумке мы видим наклейки с четкими месседжами вроде "Будь храбрым, как украинец". Что сейчас вдохновляет вас, когда вы выходите на корт?

- Чтобы рассказать о том, что происходит в Украине, несколько секунд недостаточно. Я очень горжусь нашей страной. Горжусь нашим народом. Горжусь нашими воинами.

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Когда я была в Брисбене, перед моим матчем, в дом моей бабушки попала ракета. Тяжело было играть. Нам нужно помнить и оказывать как можно больше поддержки Украине. Я горжусь тем, что я украинка и спасибо вам всем за поддержку!"

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Даяна Ястремская
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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