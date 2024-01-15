Ястремская: Сегодня был отличный матч, приятно играть против Вондроушовой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Маркетой Вондроушовой на старте Australian Open-2024.

"Могла ли я сыграть лучше, чем сегодня? Думаю конечно могла бы. Мне кажется, сегодня действительно был отличный матч. Всегда приятно играть против Маркеты, мы уже встречались несколько раз и кстати в последний раз, когда мы играли я ей проиграла, так что немного переживала. Старалась просто наслаждаться матчем, сегодня была невероятная поддержка трибун. Спасибо вам большое.

Нравится ли мне играть в такой агрессивный теннис? Думаю это в моем характере. В обычной жизни, я в основном довольно активная, поэтому точно такая же на корте. Я играю в такой теннис с самого детства и получаю от этого удовольствие. Да у меня бывает много ошибок, но все в порядке, когда ты играешь агрессивно, то это нормально".

- Даяна, на вашей теннисной сумке мы видим наклейки с четкими месседжами вроде "Будь храбрым, как украинец". Что сейчас вдохновляет вас, когда вы выходите на корт?

- Чтобы рассказать о том, что происходит в Украине, несколько секунд недостаточно. Я очень горжусь нашей страной. Горжусь нашим народом. Горжусь нашими воинами.

Когда я была в Брисбене, перед моим матчем, в дом моей бабушки попала ракета. Тяжело было играть. Нам нужно помнить и оказывать как можно больше поддержки Украине. Я горжусь тем, что я украинка и спасибо вам всем за поддержку!"