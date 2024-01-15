ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 15.01.24.

За воскресенье, 14 января, было ликвидировано еще 980 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 370980 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 100 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков, 20 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: