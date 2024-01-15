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ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 100 единиц техники

ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Роман Чоп

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 15.01.24.

За воскресенье, 14 января, было ликвидировано еще 980 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 370980 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 100 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков, 20 ББМ и 24 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6089 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 11322 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 8771 (+24) ед,
  • РСЗО - 958 (+1) ед,
  • средства ПВО - 650 (+2) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6865 (+4) ед,
  • крылатые ракеты - 1815 (+1) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11698 (+31) ед,
  • специальная техника - 1356 (+3) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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