ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 100 единиц техники
Роман Чоп
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 15.01.24.
За воскресенье, 14 января, было ликвидировано еще 980 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 370980 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 100 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков, 20 ББМ и 24 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6089 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 11322 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 8771 (+24) ед,
- РСЗО - 958 (+1) ед,
- средства ПВО - 650 (+2) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6865 (+4) ед,
- крылатые ракеты - 1815 (+1) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11698 (+31) ед,
- специальная техника - 1356 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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