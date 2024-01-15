В компанию к Цуренко, Свитолиной и Ястремской. Костюк также преодолела первый круг АО-2024
Прошла соперницу из США
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк стала четвертой украинкой, которая преодолела первый круг открытого чемпионата Австралии 2024 – первого в сезоне турнира из серии Grand Slam. Ранее успех праздновали Леся Цуренко, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а вот Дарья Снигур сошла с дистанции.
Марта Костюк, которая прошла в основную сетку Australian Open-2024 благодаря высокому личному рейтингу, в первом круге сражалась с американкой Клэр Лю. Матч выдался непростым. Костюк пришлось задержаться на корте на все три сета.
Первая партия закончилась со счетом 6:3 в пользу украинки, а вот во втором сете инициативу перехватила соперница – 6:4 в пользу американки. Правда, Костюк не стушевалась и в третьем сете позволила Лю выиграть только один гейм.
Australian Open-2024. Первый круг
Марта Костюк (Украина, WTA 41) - Клэр Лю (США, WTA 104) 2:1 (6:3, 4:6, 6:1)
Матч длился два часа три минуты. Костюк выполнила один эйс, выиграла 29 чистых мячей, выигрывала 68 процентов мячей на первой подаче. Украинка допустила аж семь двойных ошибок, также были 22 невынужденные ошибки.
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В следующем круге Australian Open-2024 Марка Костюк сыграет с бельгийкой Элис Мертенс.
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