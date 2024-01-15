Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, - Bild

Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Это "следует из секретного документа" Минобороны страны, - Bild.

"Уже в феврале этого года может произойти возможная эскалация отношений между НАТО и Россией. Это учебный сценарий, в котором шаг за шагом описывается, как будет действовать Путин и как НАТО придется защищаться. В этом сценарии Бундесвера эскалация начнется всего через несколько недель. Вскоре после этого в бой придется отправить десятки тысяч немецких солдат", - говорится в статье.

По сценарию:

Россия запускает волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч человек в феврале 2024 года;

весной Кремль начнет масштабное наступление в Украине и на фоне недостаточной поддержки Запада до июня 2024 года нанесет ВСУ поражение;

далее, по сценарию, РФ провоцирует агрессию против этнических русских меньшинств в Прибалтике. Начнутся столкновения и РФ проведет крупные учения "Запад 2024" с привлечением 50 000 солдат;

в октябре 2024-го РФ перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград с целью удара по Сувалкскому коридору;

в декабре - после американских выборов - там может начаться пограничный конфликт и беспорядки;

в январе 2025 года Польша и страны Балтии соберут заседание Совета НАТО и заявят о росте угрозы со стороны РФ, которая в марте перебросит дополнительные войска в Беларусь и к границам Прибалтики;

в мае 2025 года НАТО примет решение о "мерах для надежного сдерживания", чтобы предотвратить нападение России на Сувалкский коридор с двух сторон - Беларуси и Калининграда;

в "День Х", согласно секретному документу Бундесвера, главнокомандующий НАТО отдает приказ о переброске на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч военных Бундесвера.

Это не какая-то развединформация, а всего лишь сценарий, который будет рассматриваться как "легенда" учений НАТО 2024 года, во время которых будут отрабатывать отражение гипотетической атаки России в районе Сувалкского коридора.