Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ

Вечером 14 января появилась информация об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Эти самолеты предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине. Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, которые движутся на малой высоте.

А-50 - что это за самолет

Это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Принят на вооружение в 1989 году.

А-50 был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену старого Ту-126. К новому самолету добавили радиотехнический комплекс Шмель, который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

Назначение ДРЛО А-50 заключается в обнаружении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.

Также А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

Технические характеристики:

Длина: 48,27 м

Размах крыла: 50,5 м

Высота: 14,8 м

Площадь крыла: 300 м²

Взлетный вес: 190 000 кг

Объем топлива: 109 480 л

Полетные характеристики:

Крейсерская скорость: 800 км/ч

Практическая дальность полета: 7500 км

Длина разбега: 1540 м

Длина пробега: 1050 м

Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)

Тяговооруженность : 0,34 кгс/кг

Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:

бомбардировщики: до 650 км

истребители: 300 км

крылатые ракеты: 215 км