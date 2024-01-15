  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ
В тренде

Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ

Общие новости

В РФ на вооружении всего 3 единицы А-50

Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ

Фото: mil.in.ua/Автор - невідомий

Новина українською

Вечером 14 января появилась информация об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Эти самолеты предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине. Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, которые движутся на малой высоте.

А-50 - что это за самолет

Это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Принят на вооружение в 1989 году.

А-50 был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену старого Ту-126. К новому самолету добавили радиотехнический комплекс Шмель, который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

Назначение ДРЛО А-50 заключается в обнаружении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.

Также А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

Технические характеристики:

  • Длина: 48,27 м
  • Размах крыла: 50,5 м
  • Высота: 14,8 м
  • Площадь крыла: 300 м²
  • Взлетный вес: 190 000 кг
  • Объем топлива: 109 480 л

Полетные характеристики:

  • Крейсерская скорость: 800 км/ч
  • Практическая дальность полета: 7500 км
  • Длина разбега: 1540 м
  • Длина пробега: 1050 м
  • Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)
  • Тяговооруженность : 0,34 кгс/кг

Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:

  • бомбардировщики: до 650 км
  • истребители: 300 км
  • крылатые ракеты: 215 км

У РФ на вооружении всего 3 единицы А-50. Цена - $330 млн за штуку.

По теме
yellow-arrow
Юлия Стародубцева покидает Australian Open-2024
yellow-arrow
Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, - Bild
yellow-arrow
В компанию к Цуренко, Свитолиной и Ястремской. Костюк также преодолела первый круг АО-2024
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fakty
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости