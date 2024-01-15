Сбитый российский самолет А-50: Цена, характеристики и их количество в РФ
В РФ на вооружении всего 3 единицы А-50
Фото: mil.in.ua/Автор - невідомий
Вечером 14 января появилась информация об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Эти самолеты предназначены для сопровождения воздушных целей и координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине. Кроме того, А-50 может обнаруживать воздушные объекты, которые движутся на малой высоте.
А-50 - что это за самолет
Это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Принят на вооружение в 1989 году.
А-50 был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену старого Ту-126. К новому самолету добавили радиотехнический комплекс Шмель, который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
Назначение ДРЛО А-50 заключается в обнаружении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.
Также А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.
Технические характеристики:
- Длина: 48,27 м
- Размах крыла: 50,5 м
- Высота: 14,8 м
- Площадь крыла: 300 м²
- Взлетный вес: 190 000 кг
- Объем топлива: 109 480 л
Полетные характеристики:
- Крейсерская скорость: 800 км/ч
- Практическая дальность полета: 7500 км
- Длина разбега: 1540 м
- Длина пробега: 1050 м
- Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)
- Тяговооруженность : 0,34 кгс/кг
Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:
- бомбардировщики: до 650 км
- истребители: 300 км
- крылатые ракеты: 215 км
У РФ на вооружении всего 3 единицы А-50. Цена - $330 млн за штуку.
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