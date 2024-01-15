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Юлия Стародубцева покидает Australian Open-2024

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Украинка не смогла переиграть соперницу

Юлия Стародубцева покидает Australian Open-2024

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева покидает Australian Open-2024. В матче первого круга она уступила представительнице Туниса Онс Жабер.

Australian Open. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Онс Жабер (Тунис) - 3:6, 1:6

Матч длился 1 час и 7 минут. За это время украинка сделала 5 эйсов и реализовала 2 из 4 брейкпоинтов. Для теннисисток эта встреча стала первой.

В следующем раунде Жабер сыграет против Мирры Андреевой или Бернарды Пери.

Во втором круге соревнований также сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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Юлия Стародубцева
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