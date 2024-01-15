Ангелина Калинина с треском вылетела с Australian Open-2024
Без шансов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
24-й сеяной на турнире украинке Ангелине Калининой матч первого круга открытого чемпионата Австралии откровенно не удался. В противостоянии с нидерландкой Аранчей Рус украинка взяла только один гейм.
Общий счет матча – 6:1, 6:0 в пользу Рус.
Калинина стала третьей украинкой из семи, представленных на турнире, которые не смогли преодолеть первый круг. Ранее уже вылетели Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.
Читайте такжеAustralian Open 2024. Свитолина вступает в бой, еще четыре украинки будут бороться за второй круг
Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Даяна Ястремская первый круг прошли.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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