Залужный подтвердил сбитие двух российских самолетов

В Украине официально подтвердили сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января.

Об этом сообщают главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", - написал Залужный.

Он также поблагодарил Воздушным Силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Официальное подтверждение сбивания самолетов появилось и в Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Дальше будет...", - отмечается в сообщении.

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14 января стало известно, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22. Позже выяснились детали - ВСУ сбили над Азовским морем российский борт радиолокационного обнаружения А-50, а также повредили Воздушный командный пункт Ил-22.

До этого командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Подробнее об этих самолетах - в материале.