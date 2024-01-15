КНДР передала России примерно миллион артиллерийских снарядов, - ГУР
В основном, калибра 122-мм и 152-мм
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Северная Корея активно поставляла России боеприпасы на протяжении всей осени 2023 года. По данным украинской разведки, Россия уже получила от КНДР около миллиона артиллерийских снарядов калибра 122-мм и 152-мм.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий.
По его словам, наиболее активные поставки боеприпасов с территории КНДР осуществлялись в течение сентября, октября и ноября 2023 года.
"Основной боеприпас, поставляемый из КНДР - это 122-мм и 152-мм. По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Россию. Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", - отметил Скибицкий.
В то же время о том, передал ли Пхеньян Москве баллистические ракеты для использования против Украины, ГУР собирает информацию.
"Мы собираем всю информацию, которая есть на сегодняшний день - о том, что поставляется из Северной Кореи. Будут подтвержденные данные - тогда будем говорить", - добавил Скибицкий.
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