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КНДР передала России примерно миллион артиллерийских снарядов, - ГУР

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В основном, калибра 122-мм и 152-мм

КНДР передала России примерно миллион артиллерийских снарядов, - ГУР

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Северная Корея активно поставляла России боеприпасы на протяжении всей осени 2023 года. По данным украинской разведки, Россия уже получила от КНДР около миллиона артиллерийских снарядов калибра 122-мм и 152-мм.

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Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, наиболее активные поставки боеприпасов с территории КНДР осуществлялись в течение сентября, октября и ноября 2023 года.

"Основной боеприпас, поставляемый из КНДР - это 122-мм и 152-мм. По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Россию. Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", - отметил Скибицкий.

В то же время о том, передал ли Пхеньян Москве баллистические ракеты для использования против Украины, ГУР собирает информацию.

"Мы собираем всю информацию, которая есть на сегодняшний день - о том, что поставляется из Северной Кореи. Будут подтвержденные данные - тогда будем говорить", - добавил Скибицкий.

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