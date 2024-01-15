Реанимация не поможет. Игнат показал поврежденный российский Ил-22. ФОТО

По данным Воздушных сил, воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22, вероятно, уцелел после поражения, но не подлежит восстановлению.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в Facebook.

"Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живущий гад.

Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-е есть!, - написал Игнат.

Полковник иллюстрировал свой пост соответствующим фото, которое ранее появилось в соцсетях.



Как объясняет Игнат, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был и является приоритетной целью для ВСУ. И до сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил. В ночь на 15 января Силам обороны удалось поразить его и Ил-22 (воздушный командный пункт).

"Сразу две "жирные" цели за один раз! Горжусь службой в Воздушных силах ВС Украины!", – добавляет офицер.