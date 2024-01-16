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ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 153 единиц техники

ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 16.01.24.

За понедельник, 15 января, было ликвидировано еще 1110 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 372090 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 153 единиц техники и вооружения. В частности, 24 танков, 36 ББМ и 30 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6113 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 11358 (+36) ед,
  • артиллерийских систем - 8801 (+30) ед,
  • РСЗО - 961 (+3) ед,
  • средства ПВО - 653 (+3) ед,
  • самолетов - 331 (+2) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6877 (+12) ед,
  • крылатые ракеты - 1816 (+1) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11731 (+33) ед,
  • специальная техника - 1365 (+9) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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