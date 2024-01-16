ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 153 единиц техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 16.01.24.
За понедельник, 15 января, было ликвидировано еще 1110 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 372090 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 153 единиц техники и вооружения. В частности, 24 танков, 36 ББМ и 30 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6113 (+24) ед,
- боевых бронированных машин - 11358 (+36) ед,
- артиллерийских систем - 8801 (+30) ед,
- РСЗО - 961 (+3) ед,
- средства ПВО - 653 (+3) ед,
- самолетов - 331 (+2) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6877 (+12) ед,
- крылатые ракеты - 1816 (+1) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11731 (+33) ед,
- специальная техника - 1365 (+9) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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