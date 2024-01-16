ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 16.01.24.

За понедельник, 15 января, было ликвидировано еще 1110 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 372090 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 153 единиц техники и вооружения. В частности, 24 танков, 36 ББМ и 30 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6113 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 11358 (+36) ед,

артиллерийских систем - 8801 (+30) ед,

РСЗО - 961 (+3) ед,

средства ПВО - 653 (+3) ед,

самолетов - 331 (+2) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6877 (+12) ед,

крылатые ракеты - 1816 (+1) ед,

корабли/катера - 23 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11731 (+33) ед,

специальная техника - 1365 (+9) ед.