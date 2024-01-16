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Марта Костюк с победы стартовала в парном турнире Australian Open

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Теннисистки отдали соперницам лишь два гейма

Марта Костюк с победы стартовала в парном турнире Australian Open

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2024 в парном разряде.

В первом раунде соревнований она в дуэте с полячкой Катаржиной Кавой переиграли Татьяну Марию (Германия) и Аранча Рус (Нидерланды).

Матч продлился 1 час. За это время украинско-польский тандем сделал 2 эйса, 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейкпоинтов.

Australian Open 2024. Первый круг

Марта Костюк (Украина)/Катаржина Кава (Польша) – Татьяна Мария (Германия)/Аранча Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:2

Напомним, что напарницей Марты должна была быть Елена-Габриэла Русе, но она отказалась от участия.

Во втором круге соревнований Костюк и Кава сыграют с победительницами матча Кори Гауфф/Джессика Пегула - Клара Бюрель и Диан Парри.

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Марта Костюк
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Комментарии
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terber (ternopil)
16.01.2024 в 09:21
детский садік з тими писаками ,хоть провіряйте свої заголовки
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Комментарии 1
terber (ternopil)
16.01.2024 в 09:21
детский садік з тими писаками ,хоть провіряйте свої заголовки
Ответить
0
0

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