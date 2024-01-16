Марта Костюк с победы стартовала в парном турнире Australian Open
Теннисистки отдали соперницам лишь два гейма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2024 в парном разряде.
В первом раунде соревнований она в дуэте с полячкой Катаржиной Кавой переиграли Татьяну Марию (Германия) и Аранча Рус (Нидерланды).
Матч продлился 1 час. За это время украинско-польский тандем сделал 2 эйса, 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейкпоинтов.
Australian Open 2024. Первый круг
Марта Костюк (Украина)/Катаржина Кава (Польша) – Татьяна Мария (Германия)/Аранча Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:2
Напомним, что напарницей Марты должна была быть Елена-Габриэла Русе, но она отказалась от участия.
Во втором круге соревнований Костюк и Кава сыграют с победительницами матча Кори Гауфф/Джессика Пегула - Клара Бюрель и Диан Парри.
Популярное сейчас
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Пушич - о голе Ракицкого копчиком: Я спрашивал себя - как можно таким образом забить гол
- Великий Месси. Известен лучший игрок 2023 года по версии ФИФА
- Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, - Bild
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Комментарии 1