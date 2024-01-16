Марта Костюк с победы стартовала в парном турнире Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2024 в парном разряде.

В первом раунде соревнований она в дуэте с полячкой Катаржиной Кавой переиграли Татьяну Марию (Германия) и Аранча Рус (Нидерланды).

Матч продлился 1 час. За это время украинско-польский тандем сделал 2 эйса, 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейкпоинтов.

Australian Open 2024. Первый круг

Марта Костюк (Украина)/Катаржина Кава (Польша) – Татьяна Мария (Германия)/Аранча Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:2

Напомним, что напарницей Марты должна была быть Елена-Габриэла Русе, но она отказалась от участия.

Во втором круге соревнований Костюк и Кава сыграют с победительницами матча Кори Гауфф/Джессика Пегула - Клара Бюрель и Диан Парри.